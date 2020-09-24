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24 вересня 2020, четвер, 14:18 8
Суспільство 2020-09-24T15:30:02+03:00
Українські Новини
Окремі порушення - не страшно. Українці вважають, що невеликі підтасування не вплинуть на місцеві вибори

Окремі порушення - не страшно. Українці вважають, що невеликі підтасування не вплинуть на місцеві вибори

Кира Молчанова
Центр Разумкова, Маніпуляції, соцопитування, Порушення на виборах, Місцеві вибори, Опитування, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: Pixabay
Вибори. Фото: Pixabay

Серед опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва 41% респондентів вважають, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть окремі порушення, які не вплинуть на кінцевий результат.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому респондентів запитали, наскільки чесними, на їхню думку, будуть місцеві вибори в їх громаді (місті, селищі, селі).

23,2% допускають, що результати можуть бути перекручені; 16,2% вважають, що вибори пройдуть чесно, без підтасовок; 6% впевнені, що все буде підтасовано; 13,6% не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 тис. повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українськi Новини, 81,9% опитаних Центром Разумкова і "Демініціативами" мають намір проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня.

Тим часом в Україні почала роботу місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) зі спостереження за місцевими виборами, які пройдуть 25 жовтня.

Також у Вінниці в кандидати на посаду мера міста від партії "Опозиційна платформа - За життя" висунутий відомий український боксер В'ячеслав Узелков.

А в Харкові зареєстровано в кандидати мера одного кандидата – Соловйова Микиту Олександровича від партії "Демократична сокира".

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