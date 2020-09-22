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22 сентября 2020, вторник, 17:00 463
Выборы 2020-09-22T17:27:02+03:00
Українські Новини
Филатова и Краснова зарегистрировали кандидатами в мэры Днипра

Филатова и Краснова зарегистрировали кандидатами в мэры Днипра

Елена Новикова
Загид Краснов, Выборы мэра, Борис Филатов, Местные выборы, мэр Днипра, Местные выборы-2020, Выборы мэра Днипра
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua

Днипровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 2 кандидатов на должность мэра Днипра: действующего мэра города Бориса Филатова и депутата горсовета Загида Краснова, в то время, как 5 сентября стартовала кампания по выборам.

Об этом Українським Новинам сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.

"Двух кандидатов зарегистрировали", - сказал он.

Саленко уточнил, что кандидатами в мэры Днипра зарегистрированы Филатов и Краснов.

Краснов - лидер партии "Общественная сила", депутат горсовета.

В 2015 году был секретарем Днипровского горсовета.

На президентских выборах 2004 года возглавлял Днепропетровский штаб кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

В 2002-2006 годах - депутат Днепропетровского городского совета.

Семья Краснова - основной акционер ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" и ЗАО "Запорожский завод железобетонных шпал".

Как сообщали Українськi Новини, мэр Днипра Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук создали партию "Пропозиція" для участия в местных выборах 25 октября.

Местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя осуществляется с 15 по 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации.

Также Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Кроме того, Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского.

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