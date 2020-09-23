В Украине начала работу миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за местными выборами 25 октября начала работу в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Согласно приглашению украинской стороны, 23 сентября в Украине начинает работу миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 сентября первый заместитель министра Эмине Джапарова приняла главу миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами Ингибьерг Гисладоттир.

Гисладоттир положительно оценила приглашение Украиной международных наблюдателей на местные выборы, а также проинформировала об основных этапах работы миссии в предвыборный и постэлекторальный периоды.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах.

Кроме того, решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет.

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