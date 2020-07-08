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08 июля 2020, среда, 11:29 3335
Политика 2020-07-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен

Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен

Виолетта Чайковская
Владимир Зеленский, Зеленский, доходы Зеленского, декларация Зеленского, Дом Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сразу после сообщения о нарушении Зеленским условий декларирования Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Об этом свидетельствуют внесенные им в реестр деклараций изменения в имущественном состоянии, передают Українськi Новини.

2 июля имущество Президента на сумму 13 млн 470 тыс. гривен приобрела Валентина Кисель.

Зеленский получил 1 млн 356 тыс. гривен за продажу ей земельного участка, а еще 12 млн 114 тыс. гривен - за отчуждение недвижимого имущества, но какого именно - не указано.

Согласно декларации главы государства за 2019 год, в его собственности есть только один земельный участок - в Иванковичах Киевской области, где он проживает вместе с семьей.

Этот участок площадью 1,2 тыс. кв. м Зеленский приобрел в 2009 году за 702 тыс. гривен.

В то же время дом на этом участке площадью 354 кв. м, где проживает семья Президента, обошелся Зеленскому в 2008 году в 815 тыс. гривен.

Какое недвижимое имущество Зеленский продал за 12 млн гривен - неизвестно.

Принадлежащие ему паркоместа и квартиры в Киеве были приобретены им от 145 до 745 тыс. гривен.

Только квартира в Киеве на 270 тыс. кв. м стоит 19,3 млн гривен, однако ее собственником является зарегистрированная на Кипре компания Aldorante Limited, а семья Зеленского имеет право пользования ею.

Ранее Зеленский неоднократно жаловался на частые протесты возле его дома в Иванковичах и квартиры в центре Киева, которые доставляют неудобства также соседям Президента.

Перед появлением в реестре данных о продаже имущества пресс-служба Президента сообщила, что Зеленский заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Однако эти изменения касалась облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен.

НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением этих данных и передаст соответствующие материалы в суд.

Как сообщали Українськi Новини, в начале года Зеленский задекларировал 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".

До этого Зеленский получил миллион от аренды имущества иностранцам.

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Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен
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