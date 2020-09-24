За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за серпень склала 28 тис. гривень у той час, як в Офісі Президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітну плату Президенту України Володимиру Зеленському в серпні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавки, премії тощо) Президенту України не встановлено", - сказано в ньому.

З нарахованої главі держави суми вирахувано 5 460 гривень податків і зборів, тому видана Зеленському зарплата за серпень склала 22 540 гривень.

Хоча на час карантину через пандемію COVID-19 зарплати в органах державної влади були обмежені, але Президента це не торкнулося, оскільки його зарплата законодавчо зафіксована на рівні 28 тис. гривень, що нижче цього обмеження, яке становить 27,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, президент Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна. 2 липня майно президента на суму 13 млн 470 тис. гривень придбала Валентина Кисіль.

Крім того, Печерський районний суд не знайшов у діях Президента Володимира Зеленського адміністративного порушення у справі про ненадання інформації про суттєві зміни у майні

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