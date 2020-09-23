В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах

В Офисе Президента утверждают, что окружение Зеленского не участвовало в коррупционных схемах, а журналистов, которые об этом пишут, используют анонимные источники.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Призываем некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов", — сказано в сообщении.

По мнению Офиса, в СМИ все чаще появляются оскорбительные авторские материалы с множеством бездоказательных обвинений, которые "больше напоминают полностью вымышленные "истории".

"Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях", — сказано в сообщении.

Офис Президента не поясняет причин публикации такого сообщения на сайте Президента.

В то же время в среду в издании "Украинская правда" вышла статья о сохранении коррупционных схем при президентстве Зеленского и возможном участии в них его окружения.

Среди прочего, в ней сказано со ссылкой на "одного из крупных бизнесменов", что Ринат Ахметов финансирует Офис Президента и фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде ежемесячно в сумме 2-2,5 млн долларов.

Пресс-служба Ахметова в ответ назвала эту информацию "абсолютной и бездоказательной ложью".

Как сообщали Українськi Новини, при отставке Кабинета Министров Алексея Гончарука Зеленский заявил, что "это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не воровать - слишком мало".

Это не единственная яркая цитата Зеленского на заседании Верховной Рады.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости