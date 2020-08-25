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25 августа 2020, вторник, 14:40 459
Президент 2020-08-25T15:00:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Зеленского за июль составила 28 тыс. гривен

Зарплата Зеленского за июль составила 28 тыс. гривен

Александр Савич
Владимир Зеленский, зарплата президента, Зеленский, доходы Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Вслед за повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен, стало известно, что заработная плата Президента Владимира Зеленского за июль составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле 2020 года начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", – сказано в нем.

Других составляющих зарплаты, таких как надбавки или премии, к зарплате главы государства законодательство не предусматривает.

"Из начисленной суммы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 5 460 гривен", – говорится в ответе.

Таким образом, выданная Зеленскому за июль зарплата составила 22 540 гривен.

На время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тыс. гривен, однако Президента это не коснулось, поскольку его зарплата законодательно зафиксирована на уровне ниже этого ограничения.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн.

Кроме того, суд не нашел админнарушения в недекларировании доходов Зеленским.

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