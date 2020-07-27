Зеленский снова избежал штрафа: суд не нашел админнарушения в его недекларировании доходов

Печерский районный суд не нашёл в действиях Президента Владимира Зеленского административного нарушения в деле о непредоставлении информации о существенных изменениях в имуществе, после того, как он признался в недекларировании доходов.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

"Производство по делу об административном правонарушении в отношении лица 1 по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (протокол № 47-01 / 32/20 от 07.07.2020) закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - сказано в нем.

Согласно решению суда, на Президента распространяется право неприкосновенности.

Свойства этого права предоставляют Президенту должностной функциональный иммунитет, что обусловлено публично-правовым статусом Президента Украины, установленным исключительно Конституцией Украины.

Суд постановил, что протокол, составленный против Зеленского о совершении административного правонарушения, не согласуется с положениями ст. 105 Конституции Украины о Президенте, а потому не может быть признан допустимым доказательством административного правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ему грозил штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе.

Ранее Хмельницкий суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него иммунитета.