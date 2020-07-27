подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 22:47 54
Президент 2020-07-27T23:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский снова избежал штрафа: суд не нашел админнарушения в его недекларировании доходов

Зеленский снова избежал штрафа: суд не нашел админнарушения в его недекларировании доходов

Надежда Комендантова
Суд, Штраф, Административное нарушение, Недекларирование, декларация Зеленского
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Печерский районный суд не нашёл в действиях Президента Владимира Зеленского административного нарушения в деле о непредоставлении информации о существенных изменениях в имуществе, после того, как он признался в недекларировании доходов.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

"Производство по делу об административном правонарушении в отношении лица 1 по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (протокол № 47-01 / 32/20 от 07.07.2020) закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - сказано в нем.

Согласно решению суда, на Президента распространяется право неприкосновенности.

Свойства этого права предоставляют Президенту должностной функциональный иммунитет, что обусловлено публично-правовым статусом Президента Украины, установленным исключительно Конституцией Украины.

Суд постановил, что протокол, составленный против Зеленского о совершении административного правонарушения, не согласуется с положениями ст. 105 Конституции Украины о Президенте, а потому не может быть признан допустимым доказательством административного правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ему грозил штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе.

Ранее Хмельницкий суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него иммунитета.

Больше новостей о: Суд Штраф Административное нарушение Недекларирование декларация Зеленского

Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недеклар...
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможн...
"Империал Тобакко" выплатила 460 миллионов штрафа ...
В Раде предлагают разрешить составление протокола ...
В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами
У "Динамо" есть тренер. Суркис уговорил Луческу остаться в "Динамо", несмотря на критику фанатов
Новости
Запрет на беспилотники, разведку и диверсии: что предусматривает режим прекращения огня 23:13
Зеленский снова избежал штрафа: суд не нашел админнарушения в его недекларировании доходов 22:47
Так выглядит метро без света. Скриншот видео
В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами 22:18
Взорвался газовый баллон: установлена причина взрыва в многоэтажке на Подоле 22:17
На Сагайдачного в Киеве открыли футуристический фасад нового здания. В сети снова возмущаются 22:00
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник 15:59
больше новостей
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok