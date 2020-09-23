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23 сентября 2020, среда, 14:18 93
Силовые структуры 2020-09-23T14:45:01+03:00
Українські Новини
Неизвестные взломали сайт Нацполиции

Неизвестные взломали сайт Нацполиции

Александр Савич
национальная полиция, Хакеры, взлом сайта, компьютерный взлом, Нацполиция
Сайт Нацполиции взломали 23 сентября. Фото: pixabay
Сайт Нацполиции взломали 23 сентября. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что в Лукьяновское СИЗО пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера, Национальная полиция заявляет, что ее сайт подвергся кибератаке. 

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", – говорится в сообщении. 

Сайт Национальной полиции временно не работает.

Специалисты работают над устранением неисправностей.

Как сообщали Українські новини, в июле в Twitter были взломаны аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple.

Также в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки

А в июле в СНБО заявили об утечке из баз данных сервиса Cloudflare, которым пользуются госорганы.

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