Неизвестные взломали сайт Нацполиции

Вслед за информацией о том, что в Лукьяновское СИЗО пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера , Национальная полиция заявляет, что ее сайт подвергся кибератаке.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", – говорится в сообщении.

Сайт Национальной полиции временно не работает.

Специалисты работают над устранением неисправностей.

Как сообщали Українські новини, в июле в Twitter были взломаны аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple.

Также в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки.

А в июле в СНБО заявили об утечке из баз данных сервиса Cloudflare, которым пользуются госорганы.

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