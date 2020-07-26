СНБО заявили об утечке из баз данных сервиса Cloudflare, которым пользуются госорганы

Совет национальной безопасности и обороны заявляет об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини. "Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак", - говорится в нем. Указано, что данная утечка несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов. Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию реальных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тыс. с доменом ua. Указано, что среди них имеются ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. "Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов... Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако другая часть остается актуальной. Сейчас НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки", - указывается в сообщении. Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется по возможности оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы. Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Национальная полиция опровергнула утечку персональных данных граждан в Telegram-канал из приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации отрицает причастность приложения "Дія" к обнародованию Telegram-ботом базы данных из 26 млн водительских удостоверений.