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26 июля 2020, воскресенье, 22:08 31
Силовые структуры 2020-07-26T22:30:01+03:00
Українські Новини
СНБО заявили об утечке из баз данных сервиса Cloudflare, которым пользуются госорганы

СНБО заявили об утечке из баз данных сервиса Cloudflare, которым пользуются госорганы

Кира Молчанова
СНБО, Утечка информации, Госучреждения, Утечка данных, Cloudflare
Утечка данных. Фото: kh.sfs.gov.ua
Утечка данных. Фото: kh.sfs.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны заявляет об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак", - говорится в нем.

Указано, что данная утечка несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию реальных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тыс. с доменом ua.

Указано, что среди них имеются ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

"Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов... Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако другая часть остается актуальной. Сейчас НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки", - указывается в сообщении.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется по возможности оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Национальная полиция опровергнула утечку персональных данных граждан в Telegram-канал из приложения "Дія".

Министерство цифровой трансформации отрицает причастность приложения "Дія" к обнародованию Telegram-ботом базы данных из 26 млн водительских удостоверений.

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