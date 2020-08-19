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19 августа 2020, среда, 20:27 157
Силовые структуры 2020-08-19T21:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров

СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров

Надежда Комендантова
СБУ, Хакеры, DarkNet
Задержание хакера. Фото: СБУ
Задержание хакера. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, которая за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру, пресекла деятельность хакера, подозреваемого в разработке вирусных программ для международной группировки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с кибер-подразделением Городской полиции Лондона, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими компетентными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки", - говорится в нем.

Установлено, что группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах DarkNet.

Задержание хакера. Фото: СБУЗадержание хакера. Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине.

Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционным системам по всему миру.

С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан.

В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

В ходе следственных действий по месту жительства украинского хакера изъято более 20 терабайт информации с базами данных с компьютеров, которые были взломаны, а также исходные коды разработанного им вируса.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса.

Ранее британские коллеги задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

СБУ заявила, что угрозы для госресурсов вследствие утечки данных с Cloudflare нет.

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