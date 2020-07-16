В Twitter взломали аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple

Неизвестные злоумышленники в среду, 15 июля, взломали аккаунты в соцсети Twitter известных пользователей и разместили на их страницах одинаковые твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса.

Об этом пишет DW.



Все сообщения включали адрес одного и того же биткоины-кошелька. Такие твиты появились на страницах основателя компании SpaceX Илона Маска, соучредителя Microsoft Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Канье Веста, а также в официальных аккаунтах компаний Apple и Uber.

Записи были удалены вскоре после публикации, но, как сообщает редактор издания The Verge Том Уоррен, хакерам удалось получить более 104 тысяч долларов. Издание Business Insider связалось с пресс-секретарем Билла Гейтса, тот подтвердил, что твит был опубликован не Гейтсом.

По разным оценкам, данная кибератака может стать крупнейшей в истории системы безопасности Twitter.

По состоянию на утро 16 июля Twitter продолжает работать с ограничениями.

Так, служба технической поддержки Twitter заявила, что в большинстве аккаунтов снова появилась возможность писать сообщения, однако эта возможность может появляться и исчезать.



Как сообщали Українські Новини, Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами.



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