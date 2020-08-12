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12 августа 2020, среда, 08:57 29
Интернет и IT 2020-08-12T09:00:01+03:00
Українські Новини
За неделю на сайт Офиса Президента совершили три кибератаки

За неделю на сайт Офиса Президента совершили три кибератаки

Елена Новикова
Хакеры, Кибератаки, Офис президента, предотвращение кибератак
Кибератака. Фото: pixabay
Кибератака. Фото: pixabay

В то время, как СБУ за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру, в период с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано 3 DDoS-атаки, большинство - на сайт Офиса Президента Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса президента Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1227 киберинцидентов, что на 63% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в нем.

Отмечается, что всего было зафиксировано 64960 подозрительных событий в сети, что 34% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом в основном это были попытки сканирования (84%) и применения нестандартных протоколов (14%).

Кроме того, система защищенного доступа госорганов к сети Интернет заблокировала 417 965 различных видов атак, подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%).

Как сообщали Українськi Новини, Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Позже СБУ заявила, что угрозы для госресурсов вследствие утечки данных с Cloudflare нет.

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