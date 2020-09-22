В Лукьяновское СИЗО пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО задержали 32-летнего мужчину, который пытался передать задержанным наркотики с помощью квадрокоптера.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичной полиции.



Вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические.



Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

Наркотические вещества. Фото: Нацполиция

Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Как сообщали Українські Новини, Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО.



Кроме того, в Киеве прекращена работа интернет-магазина, где продавали наркотики.

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