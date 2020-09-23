В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 22 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 307 человек до 20 335, умерших - на 5 до 330. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из них 37 - дети. 5 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335", - сказал он. Заболели 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет, 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 16 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 1 года до 17 лет. Среди заболевших 9 медиков. В больницы столицы за сутки госпитализированы 37 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Деснянском районе - 58, Дарницком - 50, Днепровском - 36 случаев. Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 270 человек до 20 028, умерших - на 7 до 325. Также в Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться. Тем временем, в Украине за сутки выявили еще 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом из которых госпитализировали 711 пациентов.