В Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки

22 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 497 до 184 734, количество умерших от заболевания - на 63 человека до 3 705 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 21,3%, новых летальных случаев - на 6,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 23 сентября в Украине зарегистрированы 184 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 705 летальных, 81 670 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 497 новых случаев заболевания, выздоровели 1 769 человек, умерли 63 человека.

Таким образом, 22 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 497 против 1 769.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 23 сентября составило 99 359 человек, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (20 335), Львовской (19 045) и Харьковской областях (15 908).

В Черновицкой области зафиксированы 13 448 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 12 811 случаев, в Одесской – 12 130, в Тернопольской - 12 069, в Ривненской - 11 459, в Закарпатской – 9 343, в Киевской - 8 148, в Волынской - 7 132, в Винницкой - 5 455, в Житомирской - 5 191, в Хмельницкой - 5 049, в Днепропетровской - 4 394 случая.

3 537 случаев выявлено в Черниговской области, 3 280 случаев - в Сумской, 3 238 случаев - в Черкасской, 3 149 случаев - в Запорожской, 2 643 случая - в Николаевской, 2 634 случая - в Донецкой, 1 630 случаев - в Полтавской, 1 024 случая - в Кировоградской, 868 случаев - в Херсонской и 814 случаев - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 23 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 884 до 181 237, количество умерших от заболевания - на 59 человек до 3 642.

Тем временем, сегодня начался 196-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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