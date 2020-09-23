Количество тяжелых "коронавирусных" больных растет: за сутки госпитализировано 711 пациентов

В то время, как Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19, 22 сентября было госпитализировано 711 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За сутки было госпитализировано 711 человек", - сказал он. По словам Степанова, наблюдается увеличение количества пациентов с тяжелым течением болезни. Среди 3 497 человек, у которых 22 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 288 детей и 140 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 12 158 детей и 14 165 медработников. Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября было госпитализировано 504 больных коронавирусной инфекцией. Также в Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки Тем временем, сегодня начался 196-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.