Количество тяжелых "коронавирусных" больных растет: за сутки госпитализировано 711 пациентов

В то время, как Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19, 22 сентября было госпитализировано 711 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 711 человек", - сказал он.

По словам Степанова, наблюдается увеличение количества пациентов с тяжелым течением болезни.

Среди 3 497 человек, у которых 22 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 288 детей и 140 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 12 158 детей и 14 165 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября было госпитализировано 504 больных коронавирусной инфекцией.

Также в Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки

Тем временем, сегодня начался 196-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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