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23 сентября 2020, среда, 11:00 329
Медицина 2020-09-23T11:02:53+03:00
Українські Новини
В Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться

В Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 22 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 128 человек до 8 148, умерших - на 4 человека до 165.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 23 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 8 148 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 656 детей и у 922 медицинских работников. За сутки подтверждено 128 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 12 детей в возрасте от 1 до 15 лет", - сказано в нем.

Из них 9 больных были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 126 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 7 022 человека.

Выздоровели всего 5 053 человека, из них 423 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 56 человек.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 165 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 4 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за сутки выявили еще 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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