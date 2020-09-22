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22 сентября 2020, вторник, 12:20 28
Общество 2020-09-22T12:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось

В Киеве количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 21 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 270 человек до 20 028, умерших - на 7 до 325.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них - 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 028", - сказал он.

Заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 17 лет. 

Среди заболевших 8 медиков.

За сутки были госпитализированы 52 человека, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 61 человек, всего коронавирус преодолели 5 929 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Деснянском районе - 43, Дарницоком - 39 и Днепровском - 38 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки Минздрав в девять раз увеличил количество тестов на антитела к коронавирусу.

Также за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

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