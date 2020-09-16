Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси

Александр Лукашенко, который недавно сравнил Украину с Ливией, заявил, что Украина находится среди стран, которые хотят уничтожить Беларусь. Об этом сообщает Белта. Сегодня, 16 сентября, во время одной из встреч с гражданами Беларуси, Александр Лукашенко рассказал о том, что истинным замыслом его оппонентов, по его мнению, является уничтожение Беларуси. Среди стран, которые желают этого, а также действуют для "дестабилизации" ситуации в Беларуси, Лукашенко назвал и Украину. "Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко. Он также заявил, что эти страны в течении последних 10 лет готовились к "нынешнему времени Ч". Каждая из этих стран, по мнению Лукашенко, выполняла свою определенную роль. "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", – заявил Лукашенко. Как сообщали Українські новини, Лукашенко требовал у Украины "вернуть" белорусских оппозиционеров. Также Верховная Рада не признала результаты выборов в Беларуси.