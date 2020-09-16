Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси

Александр Лукашенко считает, что Украина участвует в заговоре против Беларуси. Фото: gordonua.com

Александр Лукашенко считает, что Украина участвует в заговоре против Беларуси. Фото: gordonua.com

Александр Лукашенко, который недавно сравнил Украину с Ливией , заявил, что Украина находится среди стран, которые хотят уничтожить Беларусь. Об этом сообщает Белта.

Сегодня, 16 сентября, во время одной из встреч с гражданами Беларуси, Александр Лукашенко рассказал о том, что истинным замыслом его оппонентов, по его мнению, является уничтожение Беларуси.

Среди стран, которые желают этого, а также действуют для "дестабилизации" ситуации в Беларуси, Лукашенко назвал и Украину.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что эти страны в течении последних 10 лет готовились к "нынешнему времени Ч".

Каждая из этих стран, по мнению Лукашенко, выполняла свою определенную роль.

"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", – заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські новини, Лукашенко требовал у Украины "вернуть" белорусских оппозиционеров.

Также Верховная Рада не признала результаты выборов в Беларуси.

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