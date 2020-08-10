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10 августа 2020, понедельник, 12:03 852
Мир 2020-08-10T12:30:01+03:00
Українські Новини
В штабе Тихановской не признают результаты выборов президента

В штабе Тихановской не признают результаты выборов президента

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси, Светлана Тихановская
В штабе Тихановской не верят результатам выборов. Скриншот: DW
В штабе Тихановской не верят результатам выборов. Скриншот: DW

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, где ранее задержали его главу Марию Мороз, не признали результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучили в ЦИК, опираясь на свои даныые, согдасно которым, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую. Об этом сообщают РИА новости. 

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", — заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии".

"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", — добавила она.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦИКа, Лукашенко получил 80,23% голосов. 

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