подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль немного просел в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 23 сентября
23 сентября 2020, среда, 11:30 182
Экономика 2020-09-23T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль немного просел в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 23 сентября

Рубль немного просел в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 23 сентября

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В среду, 23 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 22 сентября, понизился на 1 копейку составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля не изменился и составляет 3,84 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,84
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 сентября на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тем временем в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты склонны полагать, что до 2021 года доллар не перешагнет отметку в 29 грн/доллар. Эксперт отметил, что важный фактор курса – сколько денег украинцы, работающие за границей, пришлют домой.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль начал дорожать в киевских обменниках. Курс р...
Рубль после выходных "просел" в цене. Курс российс...
Рубль перед выходными снова обвалился. Курс россий...
Рубль дешевеет. Курс российской нацвалюты на 17 се...
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
В Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки
Новости
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду 12:57
В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки 12:45 Инфографика
"Укргидроэнерго" нужно оставить под контролем Минэнерго, - народный депутат 12:42
Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября 12:32
В ВСУ на самоизоляции находятся почти 600 военнослужащих 12:30
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
Сегодня 196-й день карантина: какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok