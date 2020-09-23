Рубль немного просел в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 23 сентября

В среду, 23 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 22 сентября, понизился на 1 копейку составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля не изменился и составляет 3,84 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,84 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 сентября на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тем временем в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты склонны полагать, что до 2021 года доллар не перешагнет отметку в 29 грн/доллар. Эксперт отметил, что важный фактор курса – сколько денег украинцы, работающие за границей, пришлют домой.

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