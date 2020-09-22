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22 сентября 2020, вторник, 11:20 33
Экономика 2020-09-22T11:30:01+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 22 сентября

Рубль начал дорожать в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 22 сентября

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Во вторник, 22 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в понедельник, 22 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 2 копейки и составляет 3,84 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,84
Максимальный 3,67 5,00
Минимальный 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 сентября на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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