В проект госбюджета-2021 закладывается курс в районе 29 UAH/USD, — премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в проект государственного бюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Идет активная подготовка бюджета на 2021 год, есть уже макропрогноз: рост ВВП 4,7%, дефицит бюджета запланирован на уровне 6%, в этом году был 7,5%. Это согласованные показатели с международными партнерами, курс валют закладывается в районе 29 UAH/USD, то есть он даже немножко более оптимистичный, чем мы закладывали 29,5 UAH/USD в этом году. И это также тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям в том, что курс валют будет стабильным", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс гривны будет стабильным и будет колебаться в границах 27-28 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.



Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.

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