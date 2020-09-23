Доллар и евро среди недели обвалились. Курс валют на 23 сентября

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 сентября на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,84 коп. до 32,7710 UAH/EUR, курс продажи понизился на 15,31 коп. до 33,2365 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,0981 28,3177 32,7710 33,2365 3,34 3,86 Максимальный 28,2300 28,5000 33,0000 33,6000 3,66 5,00 Минимальный 27,8000 28,2500 32,5000 33,0500 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Тем временем в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.



Кроме того, жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

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