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23 сентября 2020, среда, 05:15 86
Экономика 2020-09-23T06:00:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс валют в среду: доллар продолжает расти

Официальный курс валют в среду: доллар продолжает расти

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как на межбанке курс гривны после снижение укрепился, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0965
1 доллар США 28,2059
1 швейцарский франк 30,8042
10 иен 2,6964
10 российских рублей 3,7133
1 евро 33,1151


Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.

Кроме того, жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Ранее экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. 

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