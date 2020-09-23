Официальный курс валют в среду: доллар продолжает расти

В то время, как на межбанке курс гривны после снижение укрепился, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0965 1 доллар США 28,2059 1 швейцарский франк 30,8042 10 иен 2,6964 10 российских рублей 3,7133 1 евро 33,1151



Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета-2021 закладывают курс около 29 гривен к доллару.



Кроме того, жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.



Ранее экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно.

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