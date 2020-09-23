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23 сентября 2020, среда, 05:15 169
Экономика 2020-09-23T05:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар вырастет до конца года. Экономист дал прогноз на 2021-й

Доллар вырастет до конца года. Экономист дал прогноз на 2021-й

Кира Молчанова
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Курс доллара
Курс доллара

Несмотря на то, что сейчас НБУ стабильно понижает курс нацвалюты, эксперты склонны полагать, что до 2021 года доллар не перешагнет отметку в 29 грн/доллар.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал экономический эксперт Александр Опанасенко.

Он уверен, что до конца года доллар не вырастет больше 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно. В частности, это касается кукурузы и стали.

Эксперт отметил, что важный фактор курса – сколько денег украинцы, работающие за границей, пришлют домой.

"Если государство будет идти путем того, чтобы увеличивать налогообложение, не создавать экономические стимулы, не открывать рынки, на которых украинцы смогут найти работу, то бюджетная дыра будет расти. На следующий год надо смотреть, какая будет политика государства. Если у нас будет расти госдолг, расти бюджетный дефицит, он будет покрываться эмиссией, и мы можем думать, что есть риск перешагнуть границу", - сказал Опанасенко.

Как собщали Українські Новини, эксперты полагают, что осенью рост курса доллара замедлится благодаря стабилизирующим экономику факторам.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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