Суд отказался снизить на 7 млн гривен залог кировоградскому экс-губернатору Балоню

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался изменить для бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня меру пресечения в части уменьшения суммы залога на 7 млн гривен до 3 млн.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель суда.

Ходатайство о снижении залога на 7 млн гривен подала защита Балоня.

Однако суд отказал в его удовлетворении.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Балонь вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Также суд отказался изменить меру пресечения кировоградскому экс-губернатору Андрею Балоню.

Ранее сообщалось о том, что 26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Андрею Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 миллиона гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен.

Кроме того, президент Владимир Зеленский считает справедливым задержание бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

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