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26 июня 2020, пятница, 10:07 338
Силовые структуры 2020-06-26T10:09:37+03:00
Українські Новини
Главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в размере около 2 млн гривен

Главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в размере около 2 млн гривен

Елизавета Кесельман
СБУ, НАБУ, задержание правонарушителя, САП, Взятка, Андрей Балонь
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Кировоградской обладминистрации Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве около 2 млн гривен взятки и получении второго транша от суммы в размере 250 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Взяли главу обладминистрации", - сказал он.

В пятницу ему будет сообщено о подозрении.

В то же время, по данным пресс-службы СБУ, 25 июня правоохранители задокументировали главу одной из обладминистраций и чиновника ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 000 гривен в июне. Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 000 гривен.

Позднее стало известно, что глава обладминистрации Кировоградской области Андрей Балонь организовал схему вымогательства денег с управлений Госпродпотребслужбы и Укртрансбезопасности в области.

Задержание Андрея Балоня на получении взяткиЗадержание Андрея Балоня на получении взятки

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он организовал сбор неправомерной выгоды с контролирующих структур Кировоградской области - Главного управления Госпродпотребслужбы и Управления Укртрансбезопасности", - сказал он.

На данный момент он задержан. В пятницу ему будет сообщено о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проект указа Президента об увольнении Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Кроме того, в апреле текущего года СБУ задержало первого зама Владимира Кличко Николая Поворозника по подозрении в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика. 

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