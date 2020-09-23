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  • Суд відмовився знизити заставу кіровоградському ексгубернатору Балоню на 7 млн гривень
23 вересня 2020, середа, 10:29 8
Україна 2020-09-23T11:30:03+03:00
Українські Новини
Суд відмовився знизити заставу кіровоградському ексгубернатору Балоню на 7 млн гривень

Суд відмовився знизити заставу кіровоградському ексгубернатору Балоню на 7 млн гривень

Елена Новикова
Запобіжний захід, застава, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook/Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook/Андрій Балонь

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився змінити запобіжний захід у частині зменшення суми застави на 7 млн гривень до 3 млн колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню. 

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

Клопотання про зниження застави на 7 млн ​​гривень подав захист Балоня.

Однак суд відмовив у його задоволенні.

Як повідомляли Українськi Новини, Андрій Балонь вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося про те, що 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Андрію Балоню про підозру у вимаганні 1,8 мільйона гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 мільйонів гривень.

Крім того, президент Володимир Зеленський вважає справедливим затримання колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.

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