В США от коронавируса умерло более 200 тыс. человек

В то время, как в Украине за сутки смертность от коронавируса выросла почти в 2,5 раза, в США во вторник, 22 сентября, количество умерших от COVID-19 превысило 200 000 человек по данным университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

В США COVID-19 стал второй причиной смертей после сердечных болезней. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в США в целом составило 6,8 миллиона.

Кроме того, отмечается, что в мире более 31,3 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, а 965 000 человек умерло.

Как сообщали Українські Новини, в США почти 200 человек заразились и еще 7 умерли от коронавирусной инфекции COVID-19 после свадебной церемонии.

Ранее сообщалось о том, что американские медики заявили о новом способе сдерживания коронавируса в закрытых помещениях.

А в Нидерландах впервые за время пандемии 2000 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Также Великобритания объявила о новых карантинных ограничениях и штрафах до 10 тысяч фунтов.

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