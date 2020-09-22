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22 сентября 2020, вторник, 18:08 46
Европа 2020-09-22T18:10:05+03:00
Українські Новини
Великобритания объявила о новых карантинных ограничениях и штрафах до 10 тысяч фунтов

Великобритания объявила о новых карантинных ограничениях и штрафах до 10 тысяч фунтов

Валерия Драгомирова
Великобритания, Коронавирус, Ужесточение карантина
Великобритания. Фото: pixabay
Великобритания. Фото: pixabay

В то время, как Австрия усилила карантинные ограничения, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых "коронавирусных" ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев. 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После того как ученые предупредили правительство, что количество смертей может увеличиться без принятия срочных мер, Джонсон, как и в марте, исключил еще один общенациональный карантин, но сказал, что могут быть приняты дальнейшие меры, если болезнь будет распространяться.

Спустя всего несколько недель после того, как Джонсон призвал людей вернуться на работу, он посоветовал офисным работникам по возможности оставаться дома. Он приказал закрывать все пабы, бары, рестораны и другие подобные заведения в 22:00. С четверга разрешено только обслуживание столиков.

Только 15 человек могут посещать свадьбы и 30 человек могут пойти на похороны. Поэтапное открытие стадионов для проведения спортивных соревнований с 1 октября откладывается.

По словам Джонсона, будет расширен список мест, где необходимо носить маски, соблюдение правил будет более жестким, и для помощи полиции могут привлечь военных.

Маски для лица станут обязательными для работников баров, магазинов, официантов и таксистов. Компаниям за нарушение ограничений грозит штраф до 10 000 фунтов ($13 000) или даже закрытия, в то время как отдельные лица могут быть оштрафованы на 200 фунтов за неношение маски.

Во вторник вечером Джонсон выступит с обращением к народу.

В ряде районов южного Уэльса ограничат передвижение - выезжать можно будет только на работу и по другим уважительным причинам. Дополнительные ограничения сегодня собирается объявить и Шотландия.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии ограничат работу баров и ресторанов из-за роста новых случаев коронавируса. 

Кроме того, в Нидерландах впервые за время пандемии 2000 случаев коронавируса за сутки. 

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