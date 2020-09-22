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22 сентября 2020, вторник, 10:10 96
Общество 2020-09-22T10:10:41+03:00
Українські Новини
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза

Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

21 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 884 до 181 237, количество умерших от заболевания - на 59 человек до 3 642 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,8%, новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 22 сентября в Украине зарегистрированы 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 642 летальных, 79 901 человек выздоровел.

За сутки зафиксированы 2 884 новых случая заболевания, выздоровели 1 717 человек, умерли 59 человек.

Таким образом, 21 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 2 884 против 1 717.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 22 сентября составило 97 694 человек, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (20 028), Львовской (18 793) и Харьковской областях (15 505).

В Черновицкой области зафиксированы 13 304 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 12 675 случаев, в Одесской – 12 675, в Тернопольской - 11 732, в Ривненской - 11 353, в Закарпатской – 9 265, в Киевской - 8 020, в Волынской - 7 031, в Винницкой - 5 377, в Житомирской - 5 121, в Хмельницкой - 4 937, в Днепропетровской - 4 218 случаев.

3 411 случай выявлен в Черниговской области, 3 184 случая - в Сумской, 3 145 случаев - в Черкасской, 3 034 случая - в Запорожской, 2 572 случая - в Николаевской, 2 505 случаев - в Донецкой, 1 575 случаев - в Полтавской, 1 005 случаев - в Кировоградской, 837 случаев - в Херсонской и 767 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

 
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