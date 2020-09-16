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  • В США почти 200 человек заразились и еще 7 умерли COVID-19 после свадебной церемонии
16 сентября 2020, среда, 20:04 54
Америка 2020-09-16T21:00:01+03:00
Українські Новини
В США почти 200 человек заразились и еще 7 умерли COVID-19 после свадебной церемонии

В США почти 200 человек заразились и еще 7 умерли COVID-19 после свадебной церемонии

Константин Долгий
США, Свадьба, Вспышка коронавируса, Covid-19, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса
Свадьба во время коронавируса. Фото: pexels
Свадьба во время коронавируса. Фото: pexels

В то время как в Национальной академии наук спрогнозировали 50 смертей от коронавируса ежедневно уже после 18 сентября, в Соединенных Штатах Америки свадебная церемония стала причиной масштабной вспышки COVID-19.

Об этом в среду, 16 сентября, пишет агентство Associated Press, передают Українські Новини.

Инцидент произошел в городе Миллинокет американского штата Мэн в августе 2020 года. Тогда в свадебной церемонии приняли участие несколько десятков человек. В результате вспышки коронавируса, которая связана с церемонией, уже заболели как минимум 175 человек.

Согласно данным местных общественного здравоохранения, как минимум 7 человек из числа зараженных на свадьбе — скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что спустя месяц после свадьбы в разных регионах штата по-прежнему выявляются вспышки заболевания, которые имеют прямое отношение к свадебной церемонии в Миллинокете.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки в Украине резко возросла смертность, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19. Во вторник, 15 сентября, опасное заболевание забрало жизни 76 украинцев.

Также сообщалось, что в Ровенской области зафиксирован первый случай повторного заражения COVID-19 у человека, который ранее уже переболел данным заболевание.

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