Американские медики заявили о новом способе сдерживания коронавируса в закрытых помещениях

В то время как в Великобритании ученые выявили шесть основных по признакам и симптомам форм COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили рекомендации по сдерживанию коронавируса и советуют использовать для этого очистители воздуха. Об этом говорится на официальном сайте CDC, передают Українські Новини. Согласно результатам исследований, в закрытых помещениях капли и мельчайшие частицы, которые могут содержать коронавирус, могут оставаться в воздухе на протяжении нескольких часов. За это время их могут вдохнуть десятки людей. В качестве профилактики специалисты CDC рекомендуют использовать в закрытых помещениях системы нагревания, вентиляции или кондиционирования. В случае отсутствия подобных систем, уменьшить концентрацию потенциально опасных частиц в воздухе можно с помощью освежителей воздуха. В CDC обращают внимание, что защитится от коронавируса можно лишь при условии соблюдения и выполнения комплекса мероприятий, таких как, ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции, регулярного мытья рук с мылом и частая уборка. Как сообщали Українські Новини, новую способность коронавируса проникать в человеческий мозг выявили недавно ученые из Медицинской школы Университета Колорадо и Йельского университета. По словам специалистов, коронавирус использует нейроны, чтобы копировать самого себя. Кроме того, медики из Германии допустили возможность коронавируса провоцировать у человека возникновение сахарного диабета.