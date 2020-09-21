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  • Американские медики заявили о новом способе сдерживания коронавируса в закрытых помещениях
21 сентября 2020, понедельник, 17:39 9
Наука 2020-09-21T17:39:23+03:00
Українські Новини
Американские медики заявили о новом способе сдерживания коронавируса в закрытых помещениях

Американские медики заявили о новом способе сдерживания коронавируса в закрытых помещениях

Константин Долгий
США, Медицина, Борьба с коронавирусом, Пандемия коронавируса, CDC
Дезинфекция. Фото: pexels
Дезинфекция. Фото: pexels

В то время как в Великобритании ученые выявили шесть основных по признакам и симптомам форм COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили рекомендации по сдерживанию коронавируса и советуют использовать для этого очистители воздуха.

Об этом говорится на официальном сайте CDC, передают Українські Новини.

Согласно результатам исследований, в закрытых помещениях капли и мельчайшие частицы, которые могут содержать коронавирус, могут оставаться в воздухе на протяжении нескольких часов. За это время их могут вдохнуть десятки людей.

В качестве профилактики специалисты CDC рекомендуют использовать в закрытых помещениях системы нагревания, вентиляции или кондиционирования. В случае отсутствия подобных систем, уменьшить концентрацию потенциально опасных частиц в воздухе можно с помощью освежителей воздуха.

В CDC обращают внимание, что защитится от коронавируса можно лишь при условии соблюдения и выполнения комплекса мероприятий, таких как, ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции, регулярного мытья рук с мылом и частая уборка.

Как сообщали Українські Новини, новую способность коронавируса проникать в человеческий мозг выявили недавно ученые из Медицинской школы Университета Колорадо и Йельского университета. По словам специалистов, коронавирус использует нейроны, чтобы копировать самого себя.

Кроме того, медики из Германии допустили возможность коронавируса провоцировать у человека возникновение сахарного диабета.

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