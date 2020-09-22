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22 вересня 2020, вівторок, 21:05 10
Америка 2020-09-22T23:15:02+03:00
Українські Новини
У США від коронавірусу померло понад 200 тис. осіб

У США від коронавірусу померло понад 200 тис. осіб

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в США, коронавірус у світі, Зараження коронавірусом, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус в США. Фото: pixabay
Коронавірус в США. Фото: pixabay

22 вересня кількість померлих від COVID-19 перевищила 200 000 осіб за даними університету Джонса Хопкінса у той час, як в Україні за добу смертність від коронавірусу зросла майже в 2,5 рази, в США у вівторок. Про це повідомляє видання "Голос Америки" .

У США COVID-19 став другою причиною смертей після серцевих хвороб. Кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією в США в цілому склало 6,8 мільйона.

Крім того, наголошується, що в світі більше 31,3 мільйона чоловік заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19, а 965 000 чоловік померло.

Як повідомляли Українські Новини, у Сполучених Штатах Америки весільна церемонія стала причиною масштабної спалаху COVID-19. В результаті спалаху коронавірусу, який пов'язана з церемонією, вже захворіли як мінімум 175 осіб.

Крім того, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря. У закритих приміщеннях краплі і найдрібніші частинки, які можуть містити коронавірус, можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин.

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