У США від коронавірусу померло понад 200 тис. осіб

22 вересня кількість померлих від COVID-19 перевищила 200 000 осіб за даними університету Джонса Хопкінса у той час, як в Україні за добу смертність від коронавірусу зросла майже в 2,5 рази, в США у вівторок. Про це повідомляє видання "Голос Америки" . У США COVID-19 став другою причиною смертей після серцевих хвороб. Кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією в США в цілому склало 6,8 мільйона. Крім того, наголошується, що в світі більше 31,3 мільйона чоловік заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19, а 965 000 чоловік померло. Як повідомляли Українські Новини, у Сполучених Штатах Америки весільна церемонія стала причиною масштабної спалаху COVID-19. В результаті спалаху коронавірусу, який пов'язана з церемонією, вже захворіли як мінімум 175 осіб. Крім того, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря. У закритих приміщеннях краплі і найдрібніші частинки, які можуть містити коронавірус, можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин.