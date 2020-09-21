В Нидерландах впервые за время пандемии 2000 случаев коронавируса за сутки

В то время, как Австрия усилила карантинные ограничения, количество ежедневных случаев Covid-19 в Нидерландах в понедельник впервые превысило 2000.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным национального института здравоохранения, за последние сутки подтверждено 2200 новых случаев заражения коронавирусом.

Днем ранее было зарегистрировано 1844 положительных теста. В течение последней недели ежедневные антирекорды в Нидерландах обновлялись пять раз.

Больше всего заражений в Амстердаме - 271 в сутки. За столицей идут Роттердам (219), где количество заражений вдвое больше, чем накануне, и Гаага (123).

Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Нидерландах достигло почти 96 000.

Между серединой мая и концом июля количество заражений значительно снизилось, но в августе начался существенный рост, а 9 сентября показатели впервые с апреля превысили 1000 случаев в сутки.

16 сентября Бельгия и Германия посоветовали своим гражданам избегать путешествий в Амстердам и Роттердам, а по возвращении оттуда будут требовать 14-дневную самоизоляцию.



Как сообщали Українські Новини, Минздрав обновил список стран "красной зоны".



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