Шабунин похвастался, что построит взамен сгоревшего дома еще больший

Юрист Андрей Портнов сообщил, что председатель правления и основатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин планирует не только восстановить пострадавший в результате пожара дом, но и расширить его на пожертвованные денежные средства.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Скандальноизвестный, позиционирующий себя главным антикоррупционером, вор Шабунин дал пространное интервью УП (изданию "Украинская правда"). Среди прочего, глупый вор невзначай сообщил, что в его новом доме, на который ему собрали деньги вместо сгоревшего, станет на одну комнату больше, заявив, что делать ее в старом доме было экономически невыгодно.

Фигурант сообщил об этом, как бы подчеркивая свою открытость, чтобы потом апеллировать к тому, что он прозрачен и честен. Но думаю, вся эта дешевая история - обычная легализация украденной ранее международной помощи, отмывание нелегальных доходов и расходование незаконно добытой наживы", - написал Портнов.





"Каждого антикоррупционера нужно до десятого колена вывернуть наизнанку и показать каждую гривну доходов и расходов. В ближайшее время мы инициируем законопроект о тотальном декларировании активистами и антикоррупционерами своих доходов и расходов. Чтобы даже спать ложились с калькулятором и книгой учета", - подчеркнул Портнов.

Ранее Шабунин заявил, что более 1 тыс. человек перечислили 42 тыс. долларов на восстановление его дома. И руководитель ЦПК намерен за счет пожертвованных ему денег восстановить и расширить свой дом в селе Гнедин (Бориспольский район, Киевская область), постарадавший в результате пожара.

Напомним, 23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате возникшего пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома Шабунина.

Уточним, Шабунин указал в декларации о доходах, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки. А именно он задекларировал получение 2 займов от своей тещи Татьяны Гришиной в размере 279 тыс. гривен в 2017 году и 198,5 тыс. гривен в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома.

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