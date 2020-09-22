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  • Шабунин похвастался, что построит взамен сгоревшего дома еще больший
22 сентября 2020, вторник, 16:49 205
Политика 2020-09-22T17:00:24+03:00
Українські Новини
Шабунин похвастался, что построит взамен сгоревшего дома еще больший

Шабунин похвастался, что построит взамен сгоревшего дома еще больший

Ирина Дорофейчук
Андрей Портнов, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, цпк, Пожар в доме
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Юрист Андрей Портнов сообщил, что председатель правления и основатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин планирует не только восстановить пострадавший в результате пожара дом, но и расширить его на пожертвованные денежные средства.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Скандальноизвестный, позиционирующий себя главным антикоррупционером, вор Шабунин дал пространное интервью УП (изданию "Украинская правда"). Среди прочего, глупый вор невзначай сообщил, что в его новом доме, на который ему собрали деньги вместо сгоревшего, станет на одну комнату больше, заявив, что делать ее в старом доме было экономически невыгодно.

Фигурант сообщил об этом, как бы подчеркивая свою открытость, чтобы потом апеллировать к тому, что он прозрачен и честен. Но думаю, вся эта дешевая история - обычная легализация украденной ранее международной помощи, отмывание нелегальных доходов и расходование незаконно добытой наживы", - написал Портнов.


"Каждого антикоррупционера нужно до десятого колена вывернуть наизнанку и показать каждую гривну доходов и расходов. В ближайшее время мы инициируем законопроект о тотальном декларировании активистами и антикоррупционерами своих доходов и расходов. Чтобы даже спать ложились с калькулятором и книгой учета", - подчеркнул Портнов.

Ранее Шабунин заявил, что более 1 тыс. человек перечислили 42 тыс. долларов на восстановление его дома. И руководитель ЦПК намерен за счет пожертвованных ему денег восстановить и расширить свой дом в селе Гнедин (Бориспольский район, Киевская область), постарадавший в результате пожара.

Напомним, 23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате возникшего пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома Шабунина.

Уточним, Шабунин указал в декларации о доходах, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки. А именно он задекларировал получение 2 займов от своей тещи Татьяны Гришиной в размере 279 тыс. гривен в 2017 году и 198,5 тыс. гривен в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома.

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