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22 сентября 2020, вторник, 15:02 600
Политика 2020-09-22T15:30:02+03:00
Українські Новини
Шокин просит допросить по его делу Байдена

Шокин просит допросить по его делу Байдена

Ольга Фандорина
Виктор Шокин, Джо Байден, Генпрокурор, Байден
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Национальную полицию отправить в США международное поручение о допросе бывшего вице-президента США Джо Байдена по делу о вмешательстве в деятельность Шокина как генпрокурора.

Об этом он сообщил Українским Новинам.

"Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в выборы Президента США, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в Президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на Президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы Президента США", - сказал Шокин.

По его словам, также следует допросить в рамках его дела бывшего государственного секретаря США Джона Керри, а также бывшего Президента Петра Порошенко.

"Следователь должен допросить всех лиц, которые причастны к моему незаконному увольнению", - отметил экс-генпрокурор.

Он подчеркнул, что его не интересует, является ли Байден кандидатом в Президенты или нет, но "правоохранительные органы должны обратиться в США и должны его допросить".

Также Шокин сообщил, что дело о вмешательстве Байдена в его деятельность поступило в полицию как уголовный проступок.

Он считает, что таким образом Верховная Рада, проголосовавшая за закон об уголовных проступках, дала возможность по-сути вмешиваться в суверенные дела Украины.

Шокин добавил, что по его делу не выполнены никакие следственные действия.

Эс-генпрокурор настаивает, что это не дело против США или Демократической партии, а конкретно в отношении Байдена.

Он надеется, что правоохранительные органы направят поручение в США о допросе Байдена.

Такое же ходатайство, по его словам, он подал в правоохранительные органы Греции, которые его допросили в рамках расследования дела о его отравлении, и на данный момент греческая сторона готовит запрос в правоохранительные органы США о соответствующем допросе Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом в фабуле дела имя Байдена не называется.

После этого Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

В 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

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