Шокин просит допросить по его делу Байдена

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Национальную полицию отправить в США международное поручение о допросе бывшего вице-президента США Джо Байдена по делу о вмешательстве в деятельность Шокина как генпрокурора.

Об этом он сообщил Українским Новинам.

"Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в выборы Президента США, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в Президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на Президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы Президента США", - сказал Шокин.

По его словам, также следует допросить в рамках его дела бывшего государственного секретаря США Джона Керри, а также бывшего Президента Петра Порошенко.

"Следователь должен допросить всех лиц, которые причастны к моему незаконному увольнению", - отметил экс-генпрокурор.

Он подчеркнул, что его не интересует, является ли Байден кандидатом в Президенты или нет, но "правоохранительные органы должны обратиться в США и должны его допросить".

Также Шокин сообщил, что дело о вмешательстве Байдена в его деятельность поступило в полицию как уголовный проступок.

Он считает, что таким образом Верховная Рада, проголосовавшая за закон об уголовных проступках, дала возможность по-сути вмешиваться в суверенные дела Украины.

Шокин добавил, что по его делу не выполнены никакие следственные действия.

Эс-генпрокурор настаивает, что это не дело против США или Демократической партии, а конкретно в отношении Байдена.

Он надеется, что правоохранительные органы направят поручение в США о допросе Байдена.

Такое же ходатайство, по его словам, он подал в правоохранительные органы Греции, которые его допросили в рамках расследования дела о его отравлении, и на данный момент греческая сторона готовит запрос в правоохранительные органы США о соответствующем допросе Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом в фабуле дела имя Байдена не называется.

После этого Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

В 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

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