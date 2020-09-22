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22 сентября 2020, вторник, 10:06 391
Силовые структуры 2020-09-22T10:30:02+03:00
Українські Новини
Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу

Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу

Надежда Комендантова
Виктор Шокин, Джо Байден, Допрос, Дело Байдена и Шокина
Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com
Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com

Полиция допросила бывшего генерального прокурора Виктора Шокина по делу о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его допросили по делу о вмешательстве Байдена", - сказал собеседник.

По его словам, допрос состоялся в понедельник, 21 сентября.

Источник не сообщил, какие именно показания дал Шокин.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом в фабуле дела имя Байдена не называется.

После этого Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

В 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

Как ранее заявлял внефракционный народный депутат Андрей Деркач, посольство США в 2016 году руками курируемого ними Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) собирало личную информацию на экс-Генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также членов его семьи. Также посольство согласовывало НАБУ проект подозрения экс-главе ГФС Роману Насирову, который был задержан как раз после поездки на инаугурацию к новоизбранному Дональду Трампу.

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