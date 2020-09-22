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22 сентября 2020, вторник, 13:31 678
Выборы 2020-09-22T13:32:57+03:00
Українські Новини
Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет, – ЦИК

Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет, – ЦИК

Виолетта Чайковская
Выборы, ЦИК, выборы на Донбассе, Местные выборы, Центральная избирательная комиссия, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Українське Фото
Выборы. Фото: Українське Фото

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет пересматривать ранее утвержденный перечень из 18 территориальных общин на Донбассе, где 25 октября невозможно организовать и провести первые местные выборы.

Об этом Українським Новинам сообщил член ЦИКа Павел Любченко в ответ на заспрос агентства.

8 августа ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установил невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных общин.

Это вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.

Поскольку комиссия не может самостоятельно пересмотреть решение и уменьшить количество территориальных общин, где выборы не проводятся, 18 августа она повторно обратилась к ВГА, а также к командующему ООС, СБУ, НПУ и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на территориях, размещенных вблизи линии разграничения.

8 августа администрации ответили, что, учитывая общественный резонанс и многочисленные запросы народных депутатов, провели совещание с правоохранителями и силовиками.

"Донецкая ОГА-ВГА подтвердила ранее предоставленные письмом от 5 августа информацию о ситуации с безопасностью в Донецкой области и вывод о возможности организации местных выборов 25 октября. Луганская ОГА-ВГА отправила актуальное заключение, данные в котором аналогичные выложенным в ее выводе, который отправлялся письмом от 6 августа", - рассказал Любченко.

Оба раза администрации ответили, что выборы невозможно провести в 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в 8 общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"Учитывая изложенное, оснований для внесений изменений в перечень сельских, поселковых, городских территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести первые выборы депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020 года, определенных постановлением комиссии от 8 августа 2020, у Комиссии нет", - пояснил член ЦИК.

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и командующий операции объединенных сил (ООС) также подтвердили ЦИКу, что не смогут обеспечить безопасность в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе при назначении там местных выборов 25 октября.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 сентября стартовала избирательная кампания местных выборов. 

Эти местные выборы пройдут в октябре по новым правилам.

ЦИК уже определил сумму залога для выдвижения на местные выборы 25 октября.

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