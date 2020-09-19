Силовики оценили по просьбе ЦИК возможность проведения 25 октября выборов на линии разграничения

В то время как Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации не стали пересматривать по просьбе ЦИК населенные пункты, где невозможно провести выборы, Служба безопасности Украины, Национальная полиция и командование операции объединенных сил (ООС) подтвердили Центральной избирательной комиссии, что не смогут обеспечить безопасность в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе при назначении там местных выборов 25 октября.

Об этом говорится в их письмах Центризбиркому, копиями которых располагают Українські Новини.

8 августа ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установил невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных общин Донбасса, что вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.

Поскольку комиссия не может самостоятельно пересмотреть решение и уменьшить количество территориальных общин, где выборы не проводятся, 18 августа она повторно обратилась к ВГА, а также к командующему ООС, СБУ, НПУ и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на территориях, размещенных вблизи линии разграничения.

"Обеспечить надлежащим образом полную безопасность граждан во время проведения местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей, особенно в объединенных территориальных общинах, созданных вдоль линии разграничения, не является возможным", - ответила СБУ.

Спецслужба мотивировала тем, что продолжающиеся в нарушение договоренностей о "режиме тишины" обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований повышают уровень террористической угрозы и не могут гарантировать безопасность жителей указанных территорий.

Кроме того, по мнению СБУ, реализации избирательного права могут воспрепятствовать ограниченная пропускная способность единственного КПВВ Донецкой области и пешего перехода Луганской области, увеличение потока избирателей и противоэпидемические меры.

Национальная полиция ответила, что не готова обеспечить безопасность и порядок в населенных пунктах Донбасса, где органы власти не осуществляют свои полномочия, и размещенных на линии соприкосновения.

СНБО заявил, что обращение о возможности проведения выборов на территориях, прилегающих к району боевых действий, не касается его полномочий и комиссия должна сама принимать решение на основании заключений ВГА, согласованных через командующего ООС с руководством Генерального штаба ВСУ.

В свою очередь командующий ООС ответил, что 27 августа в связи с общественным резонансом, обращением ЦИКа и ряда депутатов провел вместе с Донецкой ВГА, СБУ и Нацполицией совещание, на котором были подтверждены предыдущие выводы.

"Проведение выборов в соответствующие органы местного самоуправления в населенных пунктах вдоль линии столкновения… является нецелесообразным", - ответил он.

По его словам, из-за продолжения случаев нарушения огня, вопреки достигнутым договоренностям, ситуация с безопасностью может измениться в худшую сторону.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 сентября стартовала избирательная кампания местных выборов.

Эти местные выборы пройдут в октябре по новым правилам.

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