После резонанса с местными выборами на Донбассе ОГА направили в ЦИК обновленную информацию

Донецкая и Луганская областные государственные – военно-гражданские администрации (ОГА – ОВГА) в ответ на повторное обращение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оставили без изменений перечень территориальных общин, в которых невозможно обеспечить безопасность при назначении в них местных выборов 25 октября.

Об этом говорится в письмах ОГА – ОВГА в ответ на обращение ЦИКа, копиями которых располагают Українські Новини.

8 августа ЦИК на основании заключений обладминистраций установил невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 теробщинах Донбасса, что вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.

Поскольку комиссия не может самостоятельно пересмотреть решение и уменьшить количество общин, где выборы не проводятся, 18 августа она повторно обратилась к администрациям с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на Донбассе.

28 августа администрации ответили, что, учитывая общественный резонанс и многочисленные запросы народных депутатов провели совещание с правоохранителями и силовиками.

"В связи с осуществлением РФ вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения 25 октября 2020 в соответствии с Избирательным кодексом выборов депутатов: Бахмутского районного совета в Торецкой и Светлодарской городских территориальных общинах; Покровского райсовета в Авдеевской и Марьинской городской, Очеретинской поселковой теробщинах; Мариупольского райсовета в Сартанской поселковой теробщине; Волновахского райсовета в Волновахской и Угледарской городских, Мирненской и РЛьгинской поселковых теробщинах", - ответила Донецкая ОГА – ОВГА.

Аналогичный список из 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области она направляла ЦИКу 5 августа, на основании которого и было принято решение о непроведении там выборов.

"Обеспечить полную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом выборов депутатов районных советов Луганской области 25 октября 2020: Северодонецкого райсовета в Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных общинах; Счастьенского райсовета в Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской поселковых, Нижнетепловской сельской теробщинах нет возможности", - ответила Луганская ОГА – ОВГА.

Ранее ЦИК определил, что выборы невозможно провести в 8 общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области на основании аналогичного списка от 6 августа.

Администрация мотивировала невозможность обеспечения полной безопасности граждан нарушениями боевиками режима прекращения огня, а также возможным применением противником разведывательно-диверсионных групп для совершения провокаций.

Таким образом, обе обладминистрации подтвердили ранее предоставленные ЦИКу выводы о ситуации с безопасностью и оставили перечни общин, где невозможно провести выборы, без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК определил сумму залога для выдвижения на местные выборы 25 октября.

Эти выборы пройдут по новым правилам.

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