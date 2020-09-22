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22 сентября 2020, вторник, 09:10 122
Судебная власть 2020-09-22T10:15:02+03:00
Українські Новини
И.о. директора ГБР назначен Сухачев

И.о. директора ГБР назначен Сухачев

Анна Рудык
ГБР, Директор ГБР, Александр Соколов, Алексей Сухачев
Алексей Сухачев. Фото: сайт ГБР
Алексей Сухачев. Фото: сайт ГБР

Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) назначен заместитель директора бюро Алексей Сухачев.

Об этом говорится на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

Согласно информации о руководстве ГБР, Сухачев значится как и.о. директора бюро.

С 2000 года он начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления Службы безопасности Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков считает, что система борьбы с коррупцией в Украине является неэффективной.

Ранее против прошлый и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции. Также бывший и. о. директора ГБР Соколов два месяца оставался без зарплаты.

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