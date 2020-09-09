Замдиректора ГБР Бабиков считает неэффективной систему борьбы с коррупцией

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков считает, что система борьбы с коррупцией в Украине является неэффективной.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Считаю ее неэффективной... (Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд) и ГБР в том числе, и Нацполиция, и СБУ (неэффективны) в плане борьбы с коррупцией", - сказал он.

По его словам, если говорить о подследственности, то есть коррупционное преступление, подследственное НАБУ, ГБР и Национальной полиции, и система разграничения подследственности между ними очень сложная, потому что основная масса коррупционных дел ГБР касается правоохранителей среднего звена.

"Выше по статусу - это НАБУ. Главы облгосадминистраций подследственны либо НАБУ либо Нацполиции, но не ГБР. И эта система настолько запутана, что если чиновник районного уровня осуществит злоупотребление или получит неправомерную выгоду на 1,5 млн гривен, то это к НАБУ, если меньше – то это к Нацполиции, но не ГБР. Если военнослужащий что-то украл из военной части – это ГБР, а если взял взятку – НАБУ. А если взял взятку офицер ниже по званию - то это Нацполиция. Поэтому я и говорю, что система неэффективна в силу того, что в ряде преступлений невозможно определить размер ущерба на начальном этапе и, соответственно, нельзя разграничить, какое дело подследственно НАБУ, ГБР или Нацполу", - отметил Бабиков.

Он считает, что неверная подследственность может быть использована адвокатами для того, чтобы говорить, что доказательства являются недопустимыми.

"Поэтому я считаю, что создание большого количества правоохранительных органов с пересекающейся подследственностью – главный признак неэффективности, потому что в ряде правоохранительных органов есть уголовные дела по одному и тому же факту. Все бегут наперегонки изымать первичную документацию, проводить экспертизы часто взаимоисключающие. И здесь есть вторая проблема: если какой-либо орган закрывает дело, то это делает все остальные дела малоперспективными с точки зрения судебного рассмотрения. Потому что в УПК есть норма о том, что дело подлежит прекращению, если по такому же факту, с учетом подследственности, прекращено дело другим органом", - добавил замдиректора ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, также Бабиков рассказал, что ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

Также замдиректора ГБР Бабиков считает неоднозначным решение КС о неконституционности указа о назначении Сытника.

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