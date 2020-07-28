Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной коррупции исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Дело открыто по решению суда, который обязал начать расследование. "Национальное антикоррупционное бюро выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. Уполномоченными лицами НАБУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного правонарушения исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в ответе. Статья Уголовного кодекса, по которой начато расследование, НАБУ не уточняет. Против Соколова открыли дело 2 июня в НАБУ поступило заявление, свидетельствующие о возможном совершении исполняющим обязанности директора Госбюро расследований преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), в результате которого, по мнению заявителя, нанесен существенный вред государственным интересам, повлекший тяжкие последствия. НАБУ отказалось открыть дело. После этого заявитель подал иск в Высший антикорсуд, который 18 июня его удовлетворил и обязал НАБУ начать расследование. Как сообщали Українськi Новини, и.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за май.Кроме того, в Офисе генпрокурора закрыли дисциплинарное производство против Холодницкого.