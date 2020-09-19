И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты

Исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований Александру Соколову зарплата за август не начислялась и не выплачивалась. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин. "В августе расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора не осуществлялись", - сказано в ответе. Таким образом, Соколов остается без зарплаты уже четвертый месяц. Зарплата Александра Соколова. Страница 1 Зарплата Александра Соколова. Страница 2 Как сообщали Українськi Новини, в июле Соколов также остался без зарплаты. Такая же ситуация была с зарплатой чиновника за май. Ранее против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции. Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро. А вот Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 93 587 гривен, как и в июле. В Украине летом начали расти зарплаты. В частности, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.