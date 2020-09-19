подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 08:00 323 Документ
Силовые структуры 2020-09-19T09:00:02+03:00
Українські Новини
И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты

И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты

Кира Молчанова
Зарплата, ГБР, Александр Соколов, зарплаты чиновников
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР

Исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований Александру Соколову зарплата за август не начислялась и не выплачивалась.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"В августе расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора не осуществлялись", - сказано в ответе.

Таким образом, Соколов остается без зарплаты уже четвертый месяц.

Зарплата Александра Соколова. Страница 1

Зарплата Александра Соколова. Страница 2Зарплата Александра Соколова. Страница 2

Как сообщали Українськi Новини, в июле Соколов также остался без зарплаты.

Такая же ситуация была с зарплатой чиновника за май.

Ранее против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции.

Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

А вот Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 93 587 гривен, как и в июле.

В Украине летом начали расти зарплаты. В частности, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.

Больше новостей о: Зарплата ГБР Александр Соколов зарплаты чиновников

И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за...
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать...
Министру защиты окружающей среды Абрамовскому за а...
Врио руководителя Госуправления делами Лысый получ...
В Украине обновлено карантинное зонирование. Полный список изменений
Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности
Новости
В Украине обновлено карантинное зонирование. Полный список изменений 09:00
Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс нацвалюты за неделю 08:30
И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты 08:00 Документ
Помощь на оплату коммуналки выросла. Где в Украине самые большие субсидии 06:00
Украинцам присылают платежки с мифическими долгами: как не остаться без газа 05:30 Инфографика
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить до 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник 18:38
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
больше новостей
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok