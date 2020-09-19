И. о. директора ГБР Соколов второй месяц остается без зарплаты

Исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований Александру Соколову зарплата за август не начислялась и не выплачивалась.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"В августе расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора не осуществлялись", - сказано в ответе.

Таким образом, Соколов остается без зарплаты уже четвертый месяц.

Зарплата Александра Соколова. Страница 1

Зарплата Александра Соколова. Страница 2

Как сообщали Українськi Новини, в июле Соколов также остался без зарплаты.

Такая же ситуация была с зарплатой чиновника за май.

Ранее против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции.

Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

А вот Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 93 587 гривен, как и в июле.

В Украине летом начали расти зарплаты. В частности, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.

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