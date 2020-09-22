В.о. директора ДБР призначений Сухачов

Виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) призначено заступника директора бюро Олексія Сухачова .

Про це сказано на сайті ДБР, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією про керівництво ДБР, Сухачов значиться як в.о. директора бюро.

З 2000 року він почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління Служби безпеки України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомляли Українськi Новини, заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков вважає, що система боротьби з корупцією в Україні є неефективною.

Раніше проти колишнього і. о. директора ГБР Олександра Соколова відкрили справу про ймовірну корупцію.

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