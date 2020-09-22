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22 вересня 2020, вівторок, 09:10 6
Судова влада 2020-09-22T09:33:08+03:00
Українські Новини
В.о. директора ДБР призначений Сухачов

В.о. директора ДБР призначений Сухачов

Анна Рудык
Держбюро розслідувань, ДБР, ДБР України, Олексій Сухачов
Олексій Сухачов. Фото: сайт ДБР
Олексій Сухачов. Фото: сайт ДБР

Виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) призначено заступника директора бюро Олексія Сухачова.

Про це сказано на сайті ДБР, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією про керівництво ДБР, Сухачов значиться як в.о. директора бюро.

З 2000 року він почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління Служби безпеки України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомляли Українськi Новини,  заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков вважає, що система боротьби з корупцією в Україні є неефективною.

Раніше проти колишнього і. о. директора ГБР Олександра Соколова відкрили справу про ймовірну корупцію. 

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