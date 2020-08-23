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23 августа 2020, воскресенье, 14:23 190
Судебная власть 2020-08-23T14:23:33+03:00
Українські Новини
ГБР назначило замдиректора бюро Сухачева

ГБР назначило замдиректора бюро Сухачева

Елена Новикова
Назначение на должность, ГБР, Алексей Сухачев, Замдиректора ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

Руководство Госбюро расследований назначило Алексея Сухачева заместителем директора ГБР, в то время, как Александр Соколов сам себя назначил врио директора ГБР и намерен претендовать на должность директора на конкурсе.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"Сухачев назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований", - говорится в ответе.

Он назначен на должность 20 августа.

Как сообщали Українськi Новини, против и. о. директора ГБР Александра Соколова открыли дело о возможной коррупции.

Ранее сообщалось о том, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Соколов остался без зарплаты за май.

Кроме того, зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова за апрель составила 47 тысяч гривен.

Также Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

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