Совет адвокатов Украины определился, как противодействовать притеснениям адвокатов

Совет адвокатов Украины определился, как противодействовать притеснениям и угрозам в адрес адвокатов.

Об этом сообщает AdvokatPost, передают Українські Новини.

18 и 21 сентября состоялось заседание Совета адвокатов Украины.

Также 18 сентября прошла международная дискуссия «Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине», организованная НААУ и Международной комиссией юристов (МКЮ).

В фокусе этих мер снова стали вопросы, связанные с нарушением прав адвокатов в Украине, обеспечением гарантий их деятельности и обеспечением конструктивного сотрудничества с различными ветвями власти.

Открывая международную дискуссию «Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине», председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова сообщила, что только в 2019 году региональные советы адвокатов зафиксировали 3523 случая нарушения прав адвокатов. Двух адвокатов были убиты, еще в отношении трех - совершены покушения на убийство.

В 2020 году ситуация не исправилась - только за второй квартал состоялись 42 санкционированных обыска и задержания адвокатов. В этот же период в органы адвокатского самоуправления по всей стране поступило 313 обращений адвокатов о непредоставлении информации на адвокатские вопросы. Кроме того, в 2020 году САУ приняла 9 решений о нарушениях прав адвокатов, большинство из которых предполагает обращение к международным организациям.

Изовитова подчеркнула, что во время карантина ситуация обострилась. Особенно ощутима тенденция на попрание прав защитников проявилась в Высшем антикоррупционном суде.

«Этот суд уже стал площадкой дискриминации защиты. Мы видим, что в судебных заседаниях судьи путем давления на обвиняемых фактически заставляют их отказаться от своих защитников, в противном случае им грозит изменение меры пресечения», - отметила она.

В целом, по ее словам, в практике судов наблюдается обвинительный уклон, который является вызовом для реализации прав защиты и гарантий адвокатской деятельности.

«Мы столкнулись с тем, что к адвокатам стали относиться как к помехе для вынесения обвинительных приговоров, и это особенно остро проявилось во время карантина, введенного с марта этого года. Как ни прискорбно, именно к такой формулировке удалась председатель Верховного суда, подавая публичный пример судьям низших инстанций: «пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, Верховный суд не сможет обеспечивать вынесение обвинительных приговоров», - подчеркнула глава САУ.

В свою очередь представитель МКЮ Тимур Шакиров напомнил, что по результатам анализа проблем, с которыми сталкиваются украинские адвокаты, комиссия опубликовала отчет «Между молотом и наковальней: нападения на адвокатов в Украине».

Он очертил ряд рекомендаций, касающихся обеспечения безопасности адвокатов и устранения рисков в профессии.

«Перед адвокатом не должен стоять вопрос риска, чтобы не было ощущения, что в этой профессии работают только сильные. Адвокаты должны работать в атмосфере, свободной от запугивания, преследования, вмешательства в деятельность. Это стандарт международного права, который должен работать и в Украине. Следует разработать систему защиты адвокатов, которые подвергаются угрозам или нападениям. Должен быть порядок действий уполномоченных органов в случае поступления угроз адвокатам. И сотрудничество НААУ с этими органами в этом вопросе является ключевым», - отметил он.

Шакиров добавил, что все преступления, совершаемые против адвокатов, должны быть расследованы. Если же правоохранительные органы их не расследуют или создают препятствия - должен быть создан независимый орган, который бы занимался расследованием этих преступлений.

Также он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах адвокаты не могут отождествляться с клиентами или их интересами, так как защита прав клиента является профессиональной обязанностью адвоката.

Во время заседания Совета адвокатов Изовитова подчеркнула, что несмотря на все имеющиеся проблемы, позиция адвокатского сообщества остается конструктивной, она готова к сотрудничеству с органами власти для решения имеющихся проблем и совершенствования законодательства.

К примеру, НААУ предложила ВАКС разработать отдельный план действий, который бы начинал институциональное сотрудничество. В частности, о введении практики распространения профессиональной этики между ВАКС и адвокатским сообществом, обеспечение конституционных принципов и основ правосудия.

"А Конституционный суд сам решил привлечь НААУ к конституционному производству относительно конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде». К нам поступило постановление Конституционного суда и письмо председателя Конституционного суда Александра Тупицкого о том, что постановлением Конституционного суда нас, Национальную ассоциацию адвокатов Украины привлекли к конституционному производству по этому вопросу», - отметила она.

Кроме того, Изовитова сообщила, что в рамках подготовки выводов к законопроекту №3711 об изменениях в закон «О судоустройстве и статусе судей» «Венецианская комиссия» также обратилась к НААУ по поводу ее позиции.

«Наше видение заинтересовало экспертов «Венецианской комиссии» и я получила письмо с просьбой соображения, предложения и замечания НААУ направить в Совет Европы и «Венецианскую комиссию», - отметила она.

На заседании САУ было рассмотрено письмо от Государственной налоговой службы, которая просила разъяснить статус лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, но не в ЕРАУ, и адвокатов, осуществляющих свою деятельность как физические лица-предприниматели.

Лидия Изовитова предложила создать Рабочую группу, которая будет изучать вопрос учета адвокатов в Налоговой службе.

AdvokatPost отметчает, что учитывая то, что отдельные субъекты законодательной инициативы не оставляют попыток сузить права адвокатов, как, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, который предложил ввести в состав КДК действующих судей или судей в отставке, адвокаты разработали свои предложения по совершенствованию законодательства об адвокатуре.

По словам члена соответствующей рабочей группы Алексея Ющенко, эти предложения направлены на обеспечение гарантий адвокатской деятельности и исправления проблем, с которыми они сталкиваются в своей практике.

В частности, предлагается определить, что адвокатом является лицо, сведения о котором внесены в ЕРАУ, а законы, касающиеся деятельности защитников должны применяться только в части, не противоречащей положениям закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Также предлагается законодательно закрепить, что к разработке изменений в законодательство, касающихся деятельности адвокатов, должны привлекаться специалисты НААУ.

Среди других предложений рабочей группы: гарантии беспрепятственного доступа адвокатов в помещения органов государственной власти и местного самоуправления, доступ в государственные реестры, установление четкого срока, в который Совет адвокатов долеж быть оповещен о задержании или применении меры пресечения к адвокату.

Кроме того, Совет адвокатов поддержал наработанные изменения в процессуальные кодексы, предусматривающие определить наличие карантинных ограничительных мер уважительной причиной для неявки защитника и других участников на судебное заседание.

В свою очередь Александр Готин, который возглавляет рабочую группу НААУ по наработке предложений по преодолению неэффективности в деятельности Верховного суда, сообщил, что ВС проигнорировал обращение о необходимости обобщения судебной практики применения положений УПК. Поэтому возглавляемая им рабочая группа обработала проект постановления Пленума ВС по применению отдельных норм УПК в подготовительном производстве. Этот документ был направлен ко всем региональным советам адвокатов для дальнейшего обсуждения. После обсуждения, предложения НААУ будут направлены в ВС.

Также САУ решил инициировать создание рабочей группы с участием представителей Службы безопасности Украины, правоохранительных органов и судов, которая проработала бы вопрос участия защитника в уголовном производстве, которое содержит сведения, составляющие государственную тайну. В частности адвокатское сообщество предлагает детально прописать процедуру предоставления разрешения, сократить и зафиксировать время предоставления адвокатам доступа к государственной тайне и урегулировать еще ряд связанных вопросов.

Заместитель председателя САУ Валентин Гвоздий сообщил, что по состоянию на 11 сентября в Едином реестре адвокатов Украины насчитывалось почти 58 000 адвокатов. Из них 43 418 - действующих, деятельность еще 14564 остановлена, или приостановлена. С начала 2020 года ряды адвокатского сообщества пополнили 3142 человека. Еще около тысячи стажеров и около трех тысяч помощников адвокатов могут присоединиться к адвокатскому сообществу в ближайшие месяцы.

Актуальной остается проблема задолженности уплаты ежегодных взносов. К середине лета насчитывалось 15 тыс. адвокатов-должников. Однако благодаря разъяснительной работе Секретариата НААУ задолженность удалось уменьшить более чем в два раза за два месяца.

Гвоздий отметил, что продолжается активная интеграция электронного «Личного кабинета адвоката» и подсистемы Единой судебной информационной телекоммуникационной системы «Электронный суд» и уже вскоре каждый адвокат, который имеет свой электронный кабинет, сможет идентифицировать себя именно как адвокат, например для участия в судебных заседаниях онлайн.

В этом контексте повышается важность использования адвокатами собственных электронных кабинетов. Всего на сегодня 22 663 адвокатов пользуются электронными кабинетами.

Во время заседания САУ принял изменения в Программу прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и соответствующего положения, направленные на актуализацию этих документов и их приведение в соответствие с действующим законодательством.

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